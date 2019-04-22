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Кандидат в президенты Литвы советует Зеленскому «дать бой олигархам»

Политика

Еврокомиссар поздравил Зеленского с победой

Вильнюс, 22 апреля 2019, 13:50 — REGNUM  Еврокомиссар, кандидат в президенты Литвы Витянис Андрюкайтис поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пожелал ему решительно бороться с коррупцией и олигархами, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 апреля.

«Уже время для энергичных реформ и решительной борьбы с олигархами и коррупцией. Время укреплять сотрудничество Украины с ЕС. Время искать пути снижения конфронтации и деэскалации военного конфликта», — написал Андрюкайтис на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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