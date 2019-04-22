Майк Пенс назвал атакой на христианство теракты на Шри-Ланке

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM В поддержку пострадавших от теракта на Шри-Ланке высказался вице-президент США Майк Пенс на своей странице в твиттере. По словам политика, вместе с главой Белого дома Дональдом Трампом он следит за «за ужасающими атаками на отмечавших Пасху в Шри-Ланке»:

«Наши сердца и молитвы с жертвами и их семьями. Это злодеяние является нападением на христианство и религиозную свободу во всем мире. Никто никогда не должен быть в страхе в доме богослужения».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Число жертв достигло 290 человек, раненых — свыше 500. Мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, выразили соболезнования руководству страны.