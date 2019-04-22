МИД Индонезии выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека АСЕАН

Джакарта, , 13:42 — REGNUM Индонезия выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), старшего филиппинского дипломата Родольфо Северино, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Правительство и народ Индонезии выразили глубокие соболезнования родным и близким Родольфо Северино, который занимал должность генерального секретаря АСЕАН с 1998 по 2002 год.

«Родольфо Северино внес огромный вклад в расширение работы АСЕАН, особенно в трудные времена для региональной экономики. Ассоциация потеряла своего лучшего сына», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Напомним, Родольфо Северино ушел из жизни 19 апреля 2019 года в возрасте 82 лет.