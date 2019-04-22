В мэрии Екатеринбурга заявили о потере доверия к политическим партиям

Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Политические партии теряют доверие избирателя, ведь они стали представлять экономические интересы коммерческих структур. Об этом сообщил глава департамента внутренней политики администрации Екатеринбурга Михаил Коробельников на экспертных слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Процесс потери доверия к политическим партиям начался достаточно давно. Это проблема начала XXI века. Партии окончательно перестали представлять политические идеи и стали представлять экономические интересы отдельных экономических структур», — сказал Коробельников.

В экономических отношениях партии со своими спонсорами нет ничего плохого, уверен чиновник.

«Партии выполняют роль лоббистов тех или иных интересов. Это даёт им экономическую основу», — подтвердил чиновник.

Однако, по его мнению, и в отношениях со своими «кошельками» у партий могут быть проблемы:

«Я не вижу мотивации, которая возникнет у людей, способных спонсировать политические партии. Партия должна быть продуктом, который захотят купить. И эту проблему нужно политическим партиям решать», — уверен Коробельников.

Партиям нужно понять, что они могут влиять на решения, считает чиновник. Кроме того, объединениям следует улучшить свою самоидентификацию с одной из ключевых общественных тем (например, ЖКХ) и повысить репутацию в глазах избирателей.

Напомним. ранее секретарь свердловского отделения партии «Справедливая России» Андрей Кузнецов заявил, что политическая система теряет способность воспроизводить профессиональные кадры во власти. Он считает, что это обстоятельство может привести к хаосу.

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