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Между Россией и Украиной возможен «грузинский» вариант отношений — эксперт

Политика

Неизменный курс при более мягкой риторике

Между Россией и Украиной возможен «грузинский» вариант отношений — эксперт
Владимир Зеленский

Киев, 22 апреля 2019, 13:41 — REGNUM  После прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского, между Россией и Украиной могут установиться отношения по той же модели, что между Россией и Грузией, заявил 22 апреля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

Кардинального изменения отношений между Украиной и Россией не произойдёт, считает он.

«Возможна реализация грузинского сценария — это военно-экономическая разрядка при сохранении нынешнего политического курса и такого же уровня риторики, но немного ниже накала», — спрогнозировал Бортник.

Напомним, подобная нормализация отношений наступила между Россией и Грузией после конфликта 2008 года, когда грузинские войска вторглись на территорию Абхазии и Южной Осетии.

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