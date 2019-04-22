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Партии альбиносов Танзании советуют устранить финансовую зависимость – СМИ

Политика

«Я призываю вас работать творчески»

Додома, 22 апреля 2019, 14:00 — REGNUM  Партии альбиносов Танзании (TAS) посоветовали организовать проекты по преодолению финансовой зависимости. Путем создания особых организаций представителям партии предлагают добиться льготного получения кредитов от финансовых институтов. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора компании Grace Products LTD Элизабет Килили сообщает газета Nipashe.

«Я призываю вас работать творчески, а не рутинно, иначе, если вы продолжите работать как обычно, вы всегда будете бедными, вы будете зависеть от правительства», — заявила Килили, обращаясь к руководству партии TAS.

Ранее генеральный секретарь TAS Хадсон Семе сообщил, что альбиносы сталкиваются с различными проблемами, которые становятся причиной бедности.

Он, со своей стороны, призвал всех граждан Танзании обращать внимание на людей с альбинизмом, помогать им в обеспечении нужд, например, предоставлять работу, чтобы те могли сами себя обеспечивать.

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