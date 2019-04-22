Скромнее, чем в Крыму: спикер Заксоборания Севастополя показала доходы

Севастополь, , 13:31 — REGNUM В 2018 году доходы председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой выросли на 600 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом и составили 4,2 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на официальном сайте парламента города-героя.

Согласно данным декларации, у Екатерины Алтабаевой в собственности есть квартира площадью 56,7 кв. м и садовый участок в 890 квадратных метров. Супруг спикера Заксобрания владеет гаражом и двумя автомобилями: Honda Civic 2007 года выпуска и Honda Civic 1978 года выпуска. Его доход в 2018 году составил 121 тысячу рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные доходы спикера крымского Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в 2018 году составили 6,95 млн рублей. При этом в 2017 году он декларировал более 22 млн рублей, а в 2016 — почти 84 млн.

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