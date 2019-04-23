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В Польше объяснили, почему они не дружат с Россией

Политика

В то время как большинство европейских стран без комплексов общаются с Москвой

В Польше объяснили, почему они не дружат с Россией

Варшава, 23 апреля 2019, 05:41 — REGNUM  Рассуждения польских экспертов о России и польско-российских отношениях показали весь набор стереотипов, которые мешают эти отношения улучшить. Каковы эти стереотипы и пример каких стран Восточной Европы мог бы стать для Польши ключом к решению проблемы этих отношений, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По мнению польского историка Лукаша Ясины, страх перед РФ возникает у поляков в результате ее «агрессивной внешней политики». Все беды, не дающие Польше проводить дружественную политику, коренятся, с точки зрения историка, в российском стремлении стать империей и подчинить всех окружающих. Эту позицию дополняет политолог Павел Коваль, бывший министр иностранных дел Польши: он считает, что претензии его страны к РФ не есть нечто специфически польское, такие претензии есть у многих стран.

И тому, и другому эксперту есть что возразить, ведь российская «агрессивная внешняя политика» в Восточной Европе отсутствует, доказательством чего служит тесное сотрудничество Венгрии, Чехии и Словакии с Москвой; эти три страны являются партнерами Польши по Вышеградской группе и, возможно, их пример смог бы настроить Варшаву на более позитивный лад.

Читайте статью Страх перед Россией делает Польшу в Европе слабой и другие публикации Станислава Стремидловского о польско-российских отношениях.

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