В Казахстане планируют ликвидировать «Службу центральных коммуникаций»

Караганда, Казахстан, , 13:33 — REGNUM Правительство Казахстана планирует реорганизовать АО «Казконтент», которому принадлежит сайт премьер-министра, издание BNews и другие порталы. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, сообщает 22 апреля Informburo.

Согласно документу, АО «Казконтент» планируется объединить с информационным агентством «Казинформ», а объединенная структура будет называться АО «Международное информационное агентство «Казинформ».

Планируется также ликвидировать государственную информационную площадку «Служба центральных коммуникаций». Брифинги и пресс-конференции будет организовывать «Казинформ».

Напомним, «Служба центральных коммуникаций» в Казахстане была создана в 2012 году при президенте республики. В 2016 году эта структура перешла в управление правительства.

Читайте также: В Астане состоялся первый брифинг Службы центральных коммуникаций Казахстана