Понедельник, 22 Апреля 2019 года
13:34:43 МСК

В Казахстане планируют ликвидировать «Службу центральных коммуникаций»

Политика

Брифинги и пресс-конференции будет организовывать «Казинформ»

Караганда, Казахстан, 22 апреля 2019, 13:33 — REGNUM  Правительство Казахстана планирует реорганизовать АО «Казконтент», которому принадлежит сайт премьер-министра, издание BNews и другие порталы. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, сообщает 22 апреля Informburo.

Согласно документу, АО «Казконтент» планируется объединить с информационным агентством «Казинформ», а объединенная структура будет называться АО «Международное информационное агентство «Казинформ».

Планируется также ликвидировать государственную информационную площадку «Служба центральных коммуникаций». Брифинги и пресс-конференции будет организовывать «Казинформ».

Напомним, «Служба центральных коммуникаций» в Казахстане была создана в 2012 году при президенте республики. В 2016 году эта структура перешла в управление правительства.

Читайте также: В Астане состоялся первый брифинг Службы центральных коммуникаций Казахстана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить