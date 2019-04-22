Киев, , 13:26 — REGNUM

Новый состав Верховной Рады может «законсервировать противостояние между сторонниками Порошенко и Зеленского еще на пять лет». Об этом 22 апреля на заседании согласительного совета парламента заявил сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Он призвал парламент внести изменения в избирательный кодекс.

«Мы должны принять решение, которое бы гарантировало проведение парламентских выборов на основе открытых списков. Избирательный кодекс, который нужно проголосовать во втором чтении, должен заменить подходы к избирательной системе и ликвидировать саму возможность манипулировать внутри Рады, когда президент, используя голоса депутатов из одномандатных округов, формирует удобные коалиции и контролирует парламент», — считает Вилкул.

При этом он обвинил парламентскую коалицию в ведении «агрессивной языковой политики».

«Неужели вы не понимаете, что языковой закон, который парализовал работу Рады и не дает действительно рассматривать важные законопроекты, раскалывает общество. Неужели вы не понимаете, что агрессивная языковая политика стала одним из факторов, который привел вашу команду к поражению», — добавил Вилкул.

По его словам, Порошенко проиграл выборы, поскольку не занимался решением проблем, которые в первую очередь беспокоили граждан.

«Вчера народ Украины выразил позицию против искусственного разделения на восток и запад, против войны, бедности, лицемерия, против национализма как государственной идеологии… Вчера украинский народ дал оценку всему тому, что происходило с нашей Украиной на протяжении последних пяти лет. Эта оценка действительно похожа на приговор. И дело не только в личности Петра Порошенко… Дело в системе. Главным выразителем которой безусловно был Порошенко. Власть долго игнорировала предупреждения социологов. 75% граждан не поддерживают политику действующей власти, считая её ошибочной. 75% хотят мира, а не войны. Вот вы и получили те самые проценты голосов, которые проголосовали против Порошенко и против выстроенной им системы», — считает Вилкул.

Как сообщалось, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия обработала 95,21% электронных протоколов. Шоумен Владимир Зеленский набирает 73,16% голосов, президент Петр Порошенко — 24,5%.

2,32% бюллетеней признали недействительными.