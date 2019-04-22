В Крыму не ждут изменений во внешней политике Киева после победы Зеленского

Симферополь, , 13:24 — REGNUM Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами, поэтому вряд ли можно рассчитывать на принципиальные изменения во внешней политике Киева после победы шоумена Владимира Зеленского. Такое мнение 22 апреля на своей странице в Facebook выразил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги президентских выборов на Украине.

«Понятно, что избиратели Зеленского связывают с его победой надежды на позитивные изменения. Трудно сказать, насколько эти надежды оправданы. Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами. Политика Киева, в том числе внешняя, определяется далеко от берегов Днепра. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. ЦИК Украины обработала более 95% электронных протоколов: за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, за баллотировавшегося на второй срок Петра Порошенко — 24,5%.

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