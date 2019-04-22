В Литве заговорили об остановке движения Украины в ЕС

Вильнюс, , 13:21 — REGNUM «Чуда не произошло», — комментируя итоги выборов на Украине заявил депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 апреля.

По его словам, для полного контроля страны победившему на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому теперь необходимо победить на парламентских выборах.

«Окружение Зеленского говорит о возможных делах против окружения Порошенко (это выгодно для Зеленского и для увеличения своего политического капитала). Если в стране начнётся политический хаос, этим точно захочет воспользоваться соседка на Востоке. Кремль точно будет проверять Зеленского, испытает его: возможно, повышая напряжённость на Донбассе или в Азовском море, возможно призывая договориться о статусе Донбасса», — написал Кащюнас на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также поразмышлял о роли Игоря Коломойского, предположив, что его возврат на Украину уже готовится.

«К сожалению, сложившаяся ситуация станет поводом для Запада торопить интеграцию Украины в ЕС», — предположил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.