«Нам придётся удвоить силы на Украине» — литовский политик

Вильнюс, , 13:16 — REGNUM Интеграция Украины в ЕС и НАТО прописана в конституции, а парламентские выборы — только осенью. Всё это говорит в пользу того, что новый президент не будет останавливать курс страны на запад, считает депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Жигимантас Павилёнис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 апреля.

«Но работать с Украиной придётся ещё больше — и на президентском уровне (…) Силы придётся удвоить», — написал Павилёнис на своей странице в социальной сети Facebook добавляя, что, по его мнению, МИД Литвы прикладывает недостаточные усилия в процессах на Украине, самый активная в этом направлении — президент Литвы, но 12 мая в Литве также выборы президента.

«Если на площади Дауканто (президентский дворец в Вильнюсе — прим. ИА REGNUM ) у нас будет президент, который захочет поиграть с Востоком, мы потеряем не только Литву, но и Украину. Пока что Литва была главным глашатаем Украины на Западе», — написал Павилёнис.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.