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На Украине губернатор поддержавшей Порошенко области ушел в отставку

Политика

Губернатор Львовской области заявил, что уходит с поста главы региона

Львов, Украина, 22 апреля 2019, 13:15 — REGNUM  На Украине губернатор Львовской области Олег Синютка заявил об уходе в отставку. Об этом он сказал 22 апреля на совещании.

«Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации», — цитирует Синютка «Украинские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 95% протоколов кандидат Владимир Зеленский лидирует с показателем 73,17%, пока еще действующий президент Пётр Порошенко заручился 24,50% голосов.

Отметим, что Порошенко выигрывает во втором туре президентских выборов только во Львовской области, где он заручился поддержкой 63,08% избирателей, за Владимира Зеленского здесь проголосовали 34,18%.

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