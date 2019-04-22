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Порошенко доказал, что уровень жизни важнее национализма — эксперт

Политика

Националистическая риторика не может отвлечь от нищеты

Порошенко доказал, что уровень жизни важнее национализма — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 22 апреля 2019, 13:13 — REGNUM  Сокрушительное поражение действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов показало, что людей волнует, прежде всего, уровень жизни. Об этом сообщил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 22 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«На примере Порошенко многие политики должны увидеть, что «армия, мова, вера» и другие темы телевизора, а не холодильника, они в конечном итоге ведут к поражению. Это темы, на которых нельзя бесконечно долго спекулировать», — рассказал эксперт.

По мнению Бортника, националистическая риторика способна дать электоральный эффект в разрезе года-двух, но не может обеспечить победу в рамках всей Украины.

«Это темы сугубо регионального контекста, прежде всего Галичины», — заявил он.

Политолог отметил, что Владимира Зеленского избрал не Запад, а Центр и Юго-Восток Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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