Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Киев, , 12:57 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».

"Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть ещё полгода», — заявила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко призвала граждан прекратить политические распри и принять тот факт, что следующим президентом страны станет актёр и шоумен Владимир Зеленский.

Напомним, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн).

Читайте также: Тимошенко: Пора остановить «политическую войну» и принять победу Зеленского