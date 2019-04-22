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Южная Корея и Казахстан планируют открыть совместный IT-центр

Политика

Стороны подписали документы на общую сумму $3,5 млрд

Астана, 22 апреля 2019, 12:50 — REGNUM  В Нур-Султане откроется казахстанско-южнокорейский международный IT-центр. Об этом 22 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с главой Южной-Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев отметил, что стороны подписали документы на общую сумму $3,5 млрд. Подписана также программа сотрудничества «Свежий ветер», которая охватывает развитие новых технологий, инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства.

Президент Казахстана напомнил, что сегодня в республике действуют 500 совместных казахстанско-южнокорейских предприятий, работающих на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках официального визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан состоялся казахстанско-корейский бизнес-форум. Во время мероприятия отмечалось, что по итогам 2018 года товарооборот между странами вырос в два раза, до $3,8 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей за год вырос в два раза

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