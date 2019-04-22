РФ и Япония ищут взаимовыгодные схемы практической деятельности на Курилах

Москва, , 12:43 — REGNUM В столице Японии сегодня, 22 апреля, состоялся пятый раунд российско-японских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД РФ, в переговорах с российской стороны приняли участие представители федеральных ведомств и правительства Сахалинской области.

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На встрече рассматривались вопросы реализации проектов сотрудничества в пяти областях — аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов. Также обсуждалась тематика создания режима свободного передвижения между Сахалинской областью и японской префектурой Хоккайдо.

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«Для проработки правовых аспектов ведения совместной хозяйственной деятельности стороны договорились о создании профильной рабочей группы. Сроки следующего раунда будут согласованы по дипломатическим каналам», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, Япония и Россия стремятся найти взаимовыгодные схемы совместной практической деятельности на южных Курильских островах, сообщает ТАСС. Он отметил, что если стороны не будут допускать политизации процесса, то смогут решить любые сложные вопросы и достичь практических результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий раунд переговоров между Японией и Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов состоялся в Токио 15 апреля. Встреча проходила в закрытом для представителей СМИ формате. Стороны подробно обсудили совместную экономическую деятельность на четырёх островах южных Курил. Целью переговоров является достижение соглашения, позволяющего беспрепятственно осуществлять на этих территориях российско-японские проекты.

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