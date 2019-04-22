Киев, , 12:49 — REGNUM

На Украине впервые была успешно применена маркетинговая технология, заявил 22 апреля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник, комментируя итоги выборов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вся кампания Зеленского — это одна цельная маркетинговая реклама», — рассказал он.

По его словам, Зеленского продвигали как бренд с односторонней коммуникацией в виде роликов и минимальными инструментами классической политики — телешоу, палатками, рекламными щитами и тому подобным, отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 95% протоколов избирательных комиссий Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов на Украине с результатом в 73,12% голосов.

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