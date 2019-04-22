Глава Ливии: переговоры Трампа с Хафтаром подстегнут цены на нефть

Триполи, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с осаждающим Триполи генералом Халифом Хафтаром ещё больше дестабилизируют и так сложную ситуацию в стране, а значит подстегивают цены на нефть, сообщает Wall Street Journal 22 апреля.

В интервью американскому изданию глава поддерживаемого ООН и официальным Вашингтоном правительства Ливии отметил, что он не получал из Белого дома никаких официальных сообщений об изменении политики по отношению к Ливии.

Однако, информация о переговорах между президентом Трампом и генералом Хафтаром и обсуждение ими «общего видения будущего Ливии» вызывает глубокую озабоченность и не предвещает скорого урегулирования конфликта. А значит, как это всегда бывает в случае войны в стране-экспортере нефти, глобальные цены на «чёрное золото» продолжат ползти вверх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные столкновения различных группировок продолжаются в Ливии с момента свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. В марте текущего года ситуация резко обострилась с началом осады войсками генерала Хафтара столицы государства — города Триполи. С точки зрения нефтяного рынка, в связи с боями в непосредственной близости от экспортных терминалов под угрозой оказались поставки 1,2 миллионов баррелей нефтепродуктов в день.