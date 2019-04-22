Понедельник, 22 Апреля 2019 года
12:42:22 МСК

Глава Ливии: переговоры Трампа с Хафтаром подстегнут цены на нефть

Политика

Вооруженные столкновения различных группировок продолжаются в Ливии с момента свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году

Триполи, 22 апреля 2019, 12:40 — REGNUM  Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с осаждающим Триполи генералом Халифом Хафтаром ещё больше дестабилизируют и так сложную ситуацию в стране, а значит подстегивают цены на нефть, сообщает Wall Street Journal 22 апреля.

В интервью американскому изданию глава поддерживаемого ООН и официальным Вашингтоном правительства Ливии отметил, что он не получал из Белого дома никаких официальных сообщений об изменении политики по отношению к Ливии.

Однако, информация о переговорах между президентом Трампом и генералом Хафтаром и обсуждение ими «общего видения будущего Ливии» вызывает глубокую озабоченность и не предвещает скорого урегулирования конфликта. А значит, как это всегда бывает в случае войны в стране-экспортере нефти, глобальные цены на «чёрное золото» продолжат ползти вверх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные столкновения различных группировок продолжаются в Ливии с момента свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. В марте текущего года ситуация резко обострилась с началом осады войсками генерала Хафтара столицы государства — города Триполи. С точки зрения нефтяного рынка, в связи с боями в непосредственной близости от экспортных терминалов под угрозой оказались поставки 1,2 миллионов баррелей нефтепродуктов в день.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить