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Президент Казахстана поздравил Зеленского с победой на выборах

Политика

Окончательные результаты выборов должны быть установлены Центризбиркомом Украины не позднее 1 мая

Астана, 22 апреля 2019, 12:34 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом глава государства написал 22 апреля на своей странице в Twitter.

«Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. По результатам обработки 95,06% избирательных протоколов, Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов. Окончательные результаты выборов должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.

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Политическая жизнь Казахстана
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