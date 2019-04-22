Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Берлин, , 12:25 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает 22 апреля пресс-служба правительства ФРГ.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в поздравительной телеграмме.

По ее словам, Германия продолжит поддерживать Украину и ее право на суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.

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