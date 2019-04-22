Понедельник, 22 Апреля 2019 года
13:27:42 МСК

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Политика

По ее словам, Германия продолжит поддерживать Украину

Берлин, 22 апреля 2019, 12:25 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает 22 апреля пресс-служба правительства ФРГ.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в поздравительной телеграмме.

По ее словам, Германия продолжит поддерживать Украину и ее право на суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов за кандидата Владимира Зеленского проголосовали 73,17% (свыше 12,8 млн избирателей), за Петра Порошенко — 24,50% (4,3 млн). Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая.

Читайте также: Победа Зеленского: страшный кошмар для Меркель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить