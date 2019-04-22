Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM

В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу. Фотографии они разместили в своей группе в социальных сетях.

На листовках надпись: «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Также изображены перечёркнутые серп и молот.

На произошедшее уже отреагировали представители КПРФ. Депутат городской думы Андрей Пирожков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что ранее сотрудники полиции быстро отреагировали на две мемориальные доски, установленные в городе. И выразил надежду на то, что реакция правоохранительных органов по поводу акта вандализма против памятника Ленину будет такой же быстрой.

Отметим, сегодня, 22 апреля, отмечается очередная годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Первый руководитель советского государства родился в 1870 году. По случаю дня его рождения представители коммунистических организаций возлагают к его памятникам цветы и проводят торжественные мероприятия.

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