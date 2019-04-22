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Правительство Японии: название новой эры выбрал премьер-министр

Политика

Правительство Японии продолжает раскрывать подробности процесса выбора девиза будущего императора — новой эры японского летоисчисления Рэйва

Токио, 22 апреля 2019, 12:22 — REGNUM  В Японии огласке были приданы дополнительные подробности совещания 1 апреля министров и экспертов по окончательному согласованию названия новой эры (или девиза) наследного принца Нарухито, будущего императора Японии. Оказывается, что название «Рэйва» выбрал непосредственно премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», эксперты все сошлись на мнении, что новый девиз должен быть связан с японской культурой и традициями. Звучали разные варианты, но сочетание иероглифов «Рэйва» («красота и гармония») из японской антологии «Собрание мириад листьев» или «Манъёсю» премьеру понравилось больше всего. «Пусть будет «Рэйва», — процитировал слова премьер-министра генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

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Зарубежная хроника
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