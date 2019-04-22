Новые власти Украины столь же легитимны, как ДНР и ЛНР — эксперт

Москва, , 12:20 — REGNUM Россия будет поддерживать контакты с новой украинской властью независимо от признания итогов выборов, заявил политолог Ростислав Ищенко в ходе интерактивного мультимедийного информационного марафона «Ночь выборов на Украине», сообщило 21 апреля издание «Украина.ру».

"В международном праве существует понятие — поддержание отношений с властью, реально контролирующей территорию. На основании этого правила Россия поддерживает отношения с ДНР, ЛНР, Приднестровьем», — рассказал эксперт.

Он отметил, что по международному праву власти этих государственных образований ничуть не менее легитимны, чем киевский режим.

«Не важно, сколько государств тебя признало», — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ростислав Ищенко заявил, что, по его прогнозам, приход к власти нового президента Украины кардинально не изменит русофобский курс страны.

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