Целостность Украины под большим вопросом: полные итоги явки на выборы

Андрей Стеценко, , 14:22 — REGNUM

Итоговая явка во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшихся 21 апреля, согласно подсчетам ЦИК, составила 62,09%. Этот показатель практически совпадает с уровнем активности избирателей в первом туре президентских выборов — 62,79%.

Наивысшая явка традиционно зафиксирована во Львовской области — 67,34%; наименьшая явка, как и в первом туре президентских выборов — в Закарпатье Украины (46,38%). Эксперты подсчитали, что 21 апреля избиратели в Закарпатье поставили рекорд самой низкой явки за всю историю выборов времен независимости страны.

В абсолютных цифрах ситуация выглядит так: всего по Украине в избирательные списки было внесено 29,64 млн человек. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени во время второго тура, составляет 18,4 млн человек, соответственно, не приняли участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины 11,24 млн избирателей.

Наблюдатели на выборах — гражданская сеть «Опора» — сообщили о явке во втором туре выборов президента Украины на уровне 61,6% с ошибкой выборки — 0,8%.

По данным «Опоры», явка в центре Украины составила 62%, на востоке — 61,4%, на юге — 60,2%, на западной Украине — 60,9%, т. е. в разных частях страны активность была практически одинаковой.

В региональном разрезе по областям ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область — (17,09% на 11:00, 45,51% на 15:00 и 62,52% на 20:00) — в первом туре итоговая явка в регионе составила 65,07%;

Волынская область (13,99%, 43,76% и 64,25%) — в первом туре 68,39%;

Днепропетровская область (23,21%, 50,85% и 65,89%) — в первом туре 65,96%;

Подконтрольная Киеву часть бывшей Донецкой области (20,89%, 44,85% и 57,23%) — в первом туре 59,48%;

Житомирская область (17,4%, 44,58% и 61,16%) — в первом туре 64,56%;

Закарпатская область (8,64%, 29,63% и 46,38% — главный аутсайдер по явке среди регионов Украины с большим отрывом от предпоследнего места) — в первом туре 47%;

Запорожская область (24,62%, 50,75% и 64,26%) — в первом туре 64,37%;

Ивано-Франковская область (10,81%, 37% и 59,96%) — в первом туре 61,88%;

Киевская область (19,61%, 47,89% и 64,22%) — в первом туре 66,5%;

Кировоградская область (22,51%, 47,7% и 60,53%) — в первом туре 61,96%;

Подконтрольная Киеву часть бывшей Луганской области (22,7%, 45,05 и 56,35%;) — в первом туре 56,76%;

Львовская область (12,13%, 40,34% и 67,34% — первое место по явке) — в первом туре также первое место с показателем 68,91%;

Николаевская область (22,95%, 48,3% и 60,66%) — в первом туре 60,2%;

Одесская область (17,3%, 43,96% и 58,95%) — в первом туре 58,39%;

Полтавская область (22,53%, 50,36% и 64,9%) — в первом туре 64,79%;

Ровенская область (13,84%, 42,26% и 60,7%) — в первом туре 64,96%;

Сумская область (20,48%, 47,86% и 62,85%) — в первом туре 64,45%;

Тернопольская область (11,58%, 40,76% и 64,05%) — в первом туре 66,11%;

Харьковская область (19,63%, 48,16% и 64,66%) — в первом туре 64,53%;

Херсонская область (22%, 45,45% и 57,42%) — в первом туре 57,65%;

Хмельницкая область (15,89%, 44,85% и 62,67%) — в первом туре 65,11%;

Черкасская область (20,96%, 47,34% и 60,93%) — в первом туре 63,16%;

Черновицкая область (10,9%, 34,93% и 54,09%) — в первом туре 56,07%;

Черниговская область (20,13%, 47,68% и 62,61%) — в первом туре 65,37%;

Киев (16,45%, 46,14% и 64,68%) — в первом туре 68,01%;

В заграничном избирательном округе итоговая явка составила всего 13,33% — в первом туре 12,62%.

Эксперты с тревогой комментируют аномально низкую явку в Закарпатье Украины. Еще по итогам первого тура было заявлено, что по сути Закарпатье вышло из состава Украины, но во втором туре явка оказалась еще ниже.

«Это тревожный «звоночек», который говорит о низком уровне привлечения Закарпатья как региона к общественной, политической жизни. С выборов на выборы по стране явка растет, а в Закарпатье, важном пограничном регионе, она падает, Закарпатье становится электоральным аутсайдером. Это проблема, потому что на самом деле целый регион остается в стороне от жизни страны. С точки зрения целостности страны — это серьезные вызовы», — заявил местный политолог Дмитрий Тужанский в интервью государственному информагенству «Укринформ».

В целом эксперты обозначают следующие причины игнорирования выборов: провальная работа штабов обоих кандидатов; часть людей, которые в первом туре голосовали за Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко, не пошли поддержать других кандидатов; сработал подход, что всё уже решено и без закарпатцев; наложились праздники — Вербное воскресенье и католическая Пасха.

Также эксперты, анализируя сложившуюся ситуацию, отмечают, что реальная явка на выборах президента Украины существенно отличается от озвученных ЦИК цифр. Дело в том, что значительное количество избирателей, внесенных в списки, постоянно находятся за пределами страны на заработках и в принципе не может голосовать. Поэтому, если считать процент от реального количества населения, то официальная явка будет гораздо выше.

«Я думаю, явка на выборах в первом туре была достаточно высокой, поскольку 63% мы считаем по отношению ко всему населению Украины… Но мы не знаем сколько миллионов наших граждан сейчас находятся на заработках за границей. Поэтому, если посчитать тех, кто сейчас реально находится на Украине, то явка будет не менее 75%», — отметила, в частности, социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.