Хартум, , 12:24 — REGNUM

Акции протеста в Судане усилились на фоне продолжающегося политического кризиса в стране, сообщает 22 апреля Al Arabia.

Несмотря на военный переворот, в результате которого был свергнут президент страны Омар аль-Башир, акции протеста не прекратились. Собравшиеся у штаба армии в Хартуме требуют передачи власти из рук военных гражданскому правительству.

Напомним, в декабре 2018 года правительство Судана приняло решение о повышении цен на хлеб, в результате чего на улицы страны вышли недовольные граждане. После нескольких месяцев протеста власть в стране захватили военные, арестовав президента.

Армия заявила о формировании переходного правительства, срок полномочий которого исчислялся двумя годами. Оппозиция, организующая акции протеста, приостановила переговоры с новым руководством страны, призвав к продолжению демонстраций.

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