Столичный суд Бангладеш заморозил лондонские счета оппозиционных лидеров

Дакка, , 12:37 — REGNUM Городской суд Дакки (столицы Бангладеш) постановил принять меры по заморозке лондонских банковских счетов врио председателя Бангладешской националистической партии (БНП) Тарека Рахмана и его жены Зубайды Рахман. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», столичный суд выдал ордер на заморозку банковских счетов 18 апреля.

Всего в Банке Англии у супружеской пары Рахманов три банковских счёта, которые попали в поле зрения Государственной антикоррупционной комиссии Бангладеш после обвинений врио председателя БНП в отмывании денег. После формирования Антикоррупционной комиссией специального комитета по расследованию инвестиций оппозиционеров за границу выяснилось, что компания «Уайт энд блю консалтант» выполнила перевод денежных средств на счета Рахманов на общую сумму почти 60 тысяч фунтов. Служба финансовой разведки Великобритании заморозила этот транш до выяснения обстоятельств дела, сообщает Антикоррупционная комиссия Бангладеш.