Лидер оппозиции Бангладеш призвал однопартийцев «не отчаиваться»

Дакка, , 13:58 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир призвал своих однопартийцев «не отчаиваться». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова лидер БНП произнёс во время выступления на мероприятии «Халеда Зия — голос Третьего мира», проводившемся при участии Верховного суда Бангладеш.

Как заявил Мирза Фахрул Ислам Аламгир, БНП «хоронить рано», ведь партия «поднималась после каждого кризиса и всё время была на стороне народа». «Нельзя отчаиваться и с грустью говорить о партии», считает генсек БНП. По его словам, на партию постоянно «совершаются нападки», её значение для народа «постоянно хотят умалить», что подтверждается и заключением в тюрьму лидера партии — Халеды Зии. Всё это, считает генеральный секретарь, делается для того, чтобы «уничтожить партию и изолировать лидера партии от политической жизни», однако всё это у противников БНП «может и не получиться». «Где бы ни была госпожа Зия, для нас она неизменно остаётся источником вдохновения», утверждает политик.