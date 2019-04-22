Порошенко может повторно стать президентом, если заменит команду — эксперт

Киев, , 12:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко имеет хорошие шансы повторно встать президентом страны в 2024 году. Об этом 22 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Антон Малеев.

«Шансы есть, шансы мощные. Вопрос в том, как он поступит с коммуникациями, собственной командой, поскольку это уязвимые звенья… Уинстон Черчилль один раз проиграл выборы, но через пять лет опять пришел к власти. Но за это время он полностью переформатировал свое отношение к власти, сформировал полностью новую команду, новое видение, новую коммуникативную стратегию. У Петра Порошенко для этого есть все шансы. Все зависит от его желания и амбиций, которые у него на данный момент имеются», — сказал Малеев.

Он считает, что «теоретически» Порошенко может согласиться возглавить министерство иностранных дел при президенте Владимире Зеленском. При этом Малеев считает, что Порошенко скорее захочет возглавить парламентскую фракцию и иметь «больше рычагов влияния».

«Теоретически да, но с политической точки зрения для него это нецелесообразно. Даже быть главой фракции в Верховной раде намного более ответственно, будет больше влияния и рычагов влияния, чем быть просто министром», — пояснил Малеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности предложить пятому президенту Порошенко пост главы министерства иностранных дел Украины.

«Почему нет? Тогда я обращусь к обществу, если оно мне скажет, что хочет видеть Петра Порошенко на том или ином посту, может быть, не знаю. Это не сегодняшнее кадровое решение. Давайте попробуем что-то сделать новыми силами», — сказал Зеленский.