Имущество воронежского завода РАСКО распродадут для погашения долгов

Воронеж, , 12:09 — REGNUM Судебные приставы занимаются описью и реализацией движимого имущества воронежского филиала завода РАСКО — в целях выплаты долгов предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская 22 апреля, комментируя ход расследования уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями на предприятии.

Выяснилось, что воронежский филиал РАСКО задолжал ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 83 млн рублей. Именно этот долг, считают в СК, стал причиной прекращения работы предприятия, образования долгов по зарплате, сокращения штатной численности сотрудников с 337 до 14 сотрудников.

В рамках предварительного расследования был наложен арест на весь комплекс объектов недвижимого и движимого имущества ООО «РАСКО», рыночная стоимость которого превышает размер общей задолженности. Кроме того, наложен арест на расчетные счета указанной организации. В результате долги по заработной плате работникам на 26 млн рублей были выплачены. Однако образовался новый долг — по выплатам уволенным сотрудникам филиала. На эти цели направляется около 1,2 млн рублей, от сдачи в аренду производственных мощностей по месту расположения головного предприятия в поселке Анопино Владимирской области.

Кроме того, приставы в настоящее время принимают меры к описи и реализации движимого имущества ООО «РАСКО» и его филиала, включая транспортные средства. Доход от реализации также направят на выплаты долгов по зарплате.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский стеклотарный завод — филиал ООО «РАСКО» (головная структура предприятия зарегистрирована во Владимирской области) работал в регионе с 5 октября 2000 по 3 мая 2018 года. О финансовых проблемах Воронежского стеклотарного завода стало известно весной 2018 года. В конце мая было объявлено о консервации производства, затем объявили о возобновлении работы, но, как выяснилось, ненадолго. В сентябре 2018 года было объявлено о полном сокращении на предприятии. В начале ноября воронежские следственные органы возбудили уголовное дело. Отметим, что в декабре 2018 года в ходе своей пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев не исключил, что Воронежский стеклотарный завод сможет возобновить работу, но только после смены собственника.

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