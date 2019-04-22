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Япония обсудит с США антииранские санкции

Политика

Власти США намерены прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана

Токио, 22 апреля 2019, 12:07 — REGNUM  Власти Японии планируют провести переговоры с Соединенными Штатами после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Мы намерены провести с США обстоятельный обмен мнениями», — заявил Суга на пресс-конференции в Токио.

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

Так, среди стран, которые могут подвергнуться ограничительным мерам, — Япония, Южная Корея и Турция, а также Индия и Китай.

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Отношения США с лояльным Востоком: Япония, Южная Корея
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