Япония обсудит с США антииранские санкции

Токио, , 12:07 — REGNUM Власти Японии планируют провести переговоры с Соединенными Штатами после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Мы намерены провести с США обстоятельный обмен мнениями», — заявил Суга на пресс-конференции в Токио.

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

Так, среди стран, которые могут подвергнуться ограничительным мерам, — Япония, Южная Корея и Турция, а также Индия и Китай.