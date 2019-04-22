Список первоочередных шагов: что ждет от Зеленского европейский бизнес

Киев, , 12:06 — REGNUM Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обнародовала список первоочередных шагов, которых ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы.

Соответствующее заявление было обнародовано сегодня, 22 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В списке шагов для Владимира Зеленского обозначено 7 пунктов, которые связаны с кадровыми назначениями, антикоррупционной и экономической политикой.

Среди прочего, ЕБА требует от новоизбранного главы государства назначение на должности Генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны «профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами и большим бизнесом».

В ассоциации также подчеркивают необходимость продолжения структурных реформ в экономике и обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с МВФ о продолжении сотрудничества Киева с Фондом.

В заявлении подчеркивается, что бизнес желает видеть «четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы».

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге вечером 21 апреля Зеленский заявил, что будет назначать «новых людей», однако ушел от любой конкретики по кадровым вопросам. Ранее в его штабе заявляли, что ключевых членов команды новоизбранного главы Украины не будут называть до инаугурации.