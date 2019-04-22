Зеленскому будет труднее создать коалицию в Раде, чем Порошенко — эксперт

Киев, , 11:58 — REGNUM У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не будет юридических оснований для роспуска Верховной Рады. Об этом 22 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Не вижу законных оснований для досрочных парламентских выборов. Единственная опасность, которая существует для парламента — 27 мая, — последний день, когда можно его распустить. Скорее всего парламент проголосует за инаугурацию после 27 марта. После чего юридических оснований для роспуска парламента вообще не будет», — сказал Загородний.

Он считает, что Зеленский будет вынужден идти на переговоры с лидерами парламентских фракций. При этом нового президента ожидают трудности с формированием большинства в Верховной Раде.

«Никто не знает, как он будет себя вести, у него точно нет команды. Все равно нужно будет идти на переговоры со старыми политиками, хотя большинство из них очень не старые. Парламент не будет быстро переобуваться, там точно не появится как во времена Ющенко 300 голосов большинства. Тем более, что сейчас не 2014 год, когда убежал Янукович и Партия регионов просто посыпалась», — добавил Загородний.

По его словам, Зеленскому будет сложно удержать высокие рейтинги из-за нестойкой поддержки и сильной оппозиции.

«Результаты ожидаемы, поскольку по результатам первого тура 84% избирателей проголосовали за оппозицию. Голоса разошлись в пользу Зеленского, который также представлял оппозицию… У него нестойкая поддержка, потому что он набрал голоса от крайне левых до умеренно правых. Это не значит, что этот рейтинг удастся удержать… Порошенко остается в политике. Сейчас он будет активно оппонировать будущему президенту. У него будет достаточно мощная оппозиция», — добавил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 апреля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,1% электронных протоколов, которые поступили с избирательных участков. Так, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,16% голосов, действующий президент Порошенко — 24,5%. 2,32% бюллетеней признали недействительными.