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Любовь с Америкой прошла, ЕС присматривается к Китаю?

Политика

Как глобальные экономические инициативы Китая влияют на наметившийся раскол в американо-европейских отношениях и на фрагментацию ЕС?

Любовь с Америкой прошла, ЕС присматривается к Китаю?
Иллюстрация: Governo.it
Си Цзиньпин во время визита в Италию

Брюссель, 23 апреля 2019, 02:07 — REGNUM  Китайско-европейские отношения показали готовность к серьезным изменениям. Почему визит председателя КНР Си Цзиньпина показал такой заметный результат и как этому достижению помогла позиция США на глобальной арене, пишет в своей статье автор Александр Карпов.

Китайское присутствие в экономике Европы последние годы было достаточно заметным, но продвигалось Пекином относительно медленно и осторожно. Китай приценивался ко многим крупным проектам, включая инфраструктуру стран Средиземноморья, но покупал доли, например, акций морских портов весьма осторожно, опасаясь обвинений в попытках расколоть Запад. Теперь же, когда главным актором в деле раскола Запада выступил сам президент США, включив режим торговой войны против ЕС, Китаю «пошла карта».

Теперь ЕС, как показывают результаты мартовского турне китайского лидера, готов наращивать взаимодействие с Китаем в качестве ответа на агрессивную торговую политику США. Здесь Дональд Трамп, можно сказать, своими руками посадил Пекин и Брюссель в одну лодку. И несмотря на всю громкую антикитайскую полемику европолитиков, движение стран ЕС к большей самостоятельности предоставляет Китаю лучшие возможности для воздействия на каждую страну в отдельности. Здесь опыт Италии, ставшей первой страной ЕС, вошедшей в проект «Один пояс — один путь», может сыграть роль стартового сигнала и для всех остальных членов ЕС. И для России.

Читайте статью Европейский вояж Си Цзиньпина: сближение вопреки США и другие публикации Александра Карпова.

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