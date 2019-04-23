Любовь с Америкой прошла, ЕС присматривается к Китаю?

Брюссель, , 02:07 — REGNUM Китайско-европейские отношения показали готовность к серьезным изменениям. Почему визит председателя КНР Си Цзиньпина показал такой заметный результат и как этому достижению помогла позиция США на глобальной арене, пишет в своей статье автор Александр Карпов.

Китайское присутствие в экономике Европы последние годы было достаточно заметным, но продвигалось Пекином относительно медленно и осторожно. Китай приценивался ко многим крупным проектам, включая инфраструктуру стран Средиземноморья, но покупал доли, например, акций морских портов весьма осторожно, опасаясь обвинений в попытках расколоть Запад. Теперь же, когда главным актором в деле раскола Запада выступил сам президент США, включив режим торговой войны против ЕС, Китаю «пошла карта».

Теперь ЕС, как показывают результаты мартовского турне китайского лидера, готов наращивать взаимодействие с Китаем в качестве ответа на агрессивную торговую политику США. Здесь Дональд Трамп, можно сказать, своими руками посадил Пекин и Брюссель в одну лодку. И несмотря на всю громкую антикитайскую полемику европолитиков, движение стран ЕС к большей самостоятельности предоставляет Китаю лучшие возможности для воздействия на каждую страну в отдельности. Здесь опыт Италии, ставшей первой страной ЕС, вошедшей в проект «Один пояс — один путь», может сыграть роль стартового сигнала и для всех остальных членов ЕС. И для России.

Читайте статью Европейский вояж Си Цзиньпина: сближение вопреки США и другие публикации Александра Карпова.