«Порошенко не будет бежать с Украины, но его будущее — очень смутное»

Киев, , 11:55 — REGNUM Особых перспектив в политике у проигравшего президентские выборы Петра Порошенко нет, считает украинский политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне сам Порошенко, признав свое поражение на выборах, заявил, что остается в политике и будет «бороться за Украину».

«Потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы с вами совместно с украинским народом завоевали в чрезвычайно тяжелых условиях за эти пять лет. Защитить европейскую и евроантлантическую стратегию. Те принципы, те цели, те рубежи, на которые мы вышли за эти пять лет», — объяснил он.

Спиридонов в своем комментарии подчеркивает, что, вопреки курсирующим на Украине слухам, Порошенко не собирается уходить из политики и тем более панически бежать из Украины.

«Он планирует остаться в Украине и выдвигаться в депутаты на выборах в Верховную раду (на осенних парламентских выборах)… Впрочем, особых перспектив у него не вижу. После потери сакральной «булавы» практически все экс-президенты резко теряют свой рейтинг, а их «верные соратники» стремительно разбегаются. Думаю, что впереди у Петра Алексеевича очень смутное будущее», — заявил эксперт.

Напомним, что на брифинге поздним вечером 21 апреля победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского спросили о дальнейшей судьбе Порошенко, в частности, будет ли ему предложена какая-нибудь должность.

«Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь обязательно к обществу», — заявил в ответ Зеленский.

Вместе с тем он дал понять, что лучше бы действовать «новыми силами», и подчеркнул, что судьба Порошенко — «это не сегодняшнее кадровое решение».