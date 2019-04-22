Турция создала инновационную систему управления беспилотниками

Анкара, , 12:13 — REGNUM Турецкое оборонное предприятие Meteksan разработало систему управления и связи с БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Инженеры компании в своей работе использовали опыт разработки аналогичных систем для противотанковых ракет OMTAS и UMTAS, зенитных ракетных комплексов Hisar-A и Hisar-O, а также крылатых ракет дальнего радиуса действия SOM.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генеральный директор Meteksan Сельджук Альпарслан отметил, что турецкая система управления и связи с БПЛА является одним из примеров инновационного подхода компании к разработке своей продукции. Система передачи данных обеспечивает прямую связь между беспилотным летательным аппаратом и наземной станцией управления. Система передает команды БПЛА с наземной станции управления, а также информацию о состоянии и полезной нагрузке дрона — на наземную станцию. Такая система должна обладать большой скоростью передачи данных, надёжно обеспечивать бесперебойную связь и безопасность, конфиденциальность и защиту информации. Система, разработанная предприятием Мeteksan, обладает всеми указанными преимуществами и является инновационной, высокопроизводительной и экономичной.