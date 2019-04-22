Анкара, , 13:23 — REGNUM

Правительство Турецкой Республики заморозило счета и активы пяти граждан Йемена, включая лидера движения «Ансараллах» Абд ал-Малика аль-Хуси. Как говорится в постановлении турецкого правительства, опубликованном в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete, Абд ал-Малик аль-Хуси «представляет угрозу для мира, безопасности и стабильности в Йемене». Постановление принято в рамках четырех резолюций Совета Безопасности ООН (за №№ 2140, 2216, 2402 и 2456) по Йемену.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, также в Турции заморожены счета и активы бывшего президента Йемена Али Абдаллаха Салеха, его сына Ахмеда Али Абдаллаха Салеха, командующего второй группировкой армии хуситов Абдаллаха Яхьи аль-Хакима. В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансараллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллаха Салеха, а с другой — правительственные войска, лояльные действующему президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.