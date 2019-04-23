Итальянские популисты на ливийском распутье: разошлись пути-дорожки?

Рим, , 06:17 — REGNUM Вновь вспыхнувшая гражданская война в Ливии отозвалась в Италии обострением вопроса о приеме нелегальных мигрантов. Почему эта тема грозит расколоть союз сформировавших коалиционное правительство Италии «Движения 5 звезд» и «Лиги», пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Пришедшая в мае 2018 года к власти в Италии коалиция двух партий дружно обещала бороться с нелегальной миграцией. Но если для «Лиги», возглавляемой Маттео Сальвини, эта борьба была частью идеологии, то «Движение 5 звезд» Беппе Грилло ради политического манёвра готово и поступиться принципами. Тем более, что главным принципом для «Движения», похоже, является борьба за голоса избирателей, и не важно, из какого идеологического сектора эти голоса придут.

Теперь, когда либерально настроенная часть электората Италии поднимает вопрос о необходимости принять любое количество беженцев из зоны ливийского конфликта, «Движение» готово вооружиться и таким лозунгом, — при том, что «Лига» своих позиций менять не собирается. Станет ли расхождение в этом вопросе причиной развала коалиции? Этот вопрос тем более важен, что осталось совсем немного времени до выборов в Европарламент.

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