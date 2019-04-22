Дональд Трамп направил поздравления КНДР по случаю Дня Солнца

Пхеньян, , 12:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю национального праздника — Дня Солнца. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap 21 апреля со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

День Солнца отмечается ежегодно 15 апреля — именно в этот день в 1912 году родился Ким Ир Сен, основавший КНДР. Поздравление со стороны американского президента — жест доброй воли и попытка наладить отношения с Северной Кореей после неблагоприятного исхода февральского саммита в Ханое и последовавшего за ним периода напряжённости, пояснил Джон Болтон. В то же время, это не значит, что США готовы идти на уступки и отказываются от своих требований о ракетно-ядерном разоружении Севера. Дальнейшие шаги по продолжению переговоров президент США обсудил с ранее посетившим Вашингтон президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, добавил советник по национальной безопасности.

Известно, что Джон Болтон выступает за оказание жёсткого давления на Пхеньян и не разделяет позитивного настроя Дональда Трампа. Дружественный шаг президента США может свидетельствовать об изменении риторики и подхода Вашингтона к переговорам, полагают аналитики.