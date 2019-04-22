Спецпосланник ООН подтвердил участие в переговорах по Сирии в Казахстане

Астана, , 11:38 — REGNUM Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил своё участие в переговорах по Сирии в Казахстане, заявил журналистам глава департамента Азии и Африки казахского министерства иностранных дел Айдарбек Туматов.

«(Педерсен) подтвердил свое участие, ожидаем его», — заявил Туматов.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по сирийскому вопросу пройдут 25−26 апреля 2019 года в столице Казахстана городе Нур-Султан.

Предыдущие переговоры по Сирии проходили в Сочи в феврале 2019 года. По словам президента России Владимира Путина, стороны определили ключевые направления взаимодействия в деле дальнейшего урегулирования сирийского кризиса.

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