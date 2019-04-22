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Сеул: в КНДР была испытана управляемая реактивная ракета для наземного боя

Политика

Ранее появлялись предположения, что была испытана баллистическая ракета

Сеул, 22 апреля 2019, 11:42 — REGNUM  Оружие, испытанное Северной Кореей 18 апреля, является не баллистической ракетой, а управляемым реактивным боеприпасом для ведения наземных боевых действий. К такому выводу пришли в Комитете начальников штабов Республики Корея, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

18 апреля северокорейские СМИ сообщили об успешном испытании некоего «тактического управляемого оружия» — эксперты предположили, что им могла быть новая баллистическая ракета. Подобное испытание было произведено впервые за пять месяцев, что вызвало всеобщую насторожённость. Однако южнокорейские военные проанализировали имеющиеся данные и пришли к выводу, что речь идёт об аналоге израильской противотанковой управляемой ракеты «Спайк» местного производства. Северокорейская ПТРК, предположительно, предназначена для уничтожения бронетехники противника на дистанции до 20 километров.

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Зарубежная хроника
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