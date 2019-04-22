Эксперты раскритиковали отказ властей Танзании публиковать отчет МВФ

Додома, , 14:00 — REGNUM Отказ правительства Танзании публиковать отчет МВФ (Международный Валютный Фонд) был раскритикован экономическими экспертами. По их словам, данный шаг окажет серьезный удар по инвестициям и предоставлению помощи другими странами.

В отчете говорится, что рост экономики Танзании резко снизился в 2019 году до 4%, по сравнению с показателями 2018 года, когда рост экономики страны составлял 6,6%.

Как сообщили в МВФ, значительный ущерб экономике страны нанесла «непредсказуемая и интервенционистская политика», проводимая правительством Танзании.

По информации новостного агентства VOA Swahili, власти Танзании отказались публиковать отчет организации на своем сайте. Представители МВФ пытались связаться с представителем правительства Танзании Хассаном Аббаси, однако дозвониться так и не удалось.

«Данный шаг дорого обойдется Танзании, поскольку стране станет нелегко привлекать материальные средства на международном рынке, особенно учитывая, что стране и так было сложно получить материальную помощь от международных организаций и государств, сотрудничающих с Танзанией», — отметил Джибран Куреиши, эксперт по вопросам региональной экономики кенийской компании Stanbic Holdings Plc.

Как подчеркивается, еще одним риском для второй по величине экономике в Восточной Африке является отставание или незначительное продвижение в области совершенствования механизма финансового управления, а также погоня за инвестициями, которые не принесут прибыли.