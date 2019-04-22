Глава оппозиции Южного Судана объявил, что не готов вернуться в страну

Джуба, , 11:59 — REGNUM Глава оппозиционной партии в Южном Судане Риек Мачар не готов на данный момент вернуться в страну, в связи с чем обратился с просьбой к властям перенести процесс формирования правительства национального единства. Об этом сообщил Пут Канг Чол, член партии «Народно-освободительное оппозиционное движение Судана» (SPLM-IO), возглавляемой Риеком Мачаром.

Как пояснил Канг Чол, Мачар не может вернуться на родину без гарантий безопасности. По информации новостного издания «ZanzibarLeo», также были опровергнуты заявления о том, что 3000 государственных военнослужащих и представителей оппозиции проводят совместные учения.

Ожидается, что Мачар прибудет в Южный Судан в мае этого года и в соответствии с соглашениями о мире, подписанными между ним и президентом страны Сальвой Киир в сентябре 2018 г. в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба, он займет должности первого заместителя президента Южного Судана.

Напомним, что на прошлой неделе глава оппозиции и президент страны впервые с сентября прошлого года провели встречу тет-а-тет в Ватикане.