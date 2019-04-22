Оппозиция Кении вместе с президентом отправится на поиски кредита в Китай

Найроби, , 12:06 — REGNUM Глава кенийской оппозиционной партии «Оранжевое демократическое движение» Раил Одинга объявил о том, что он совместно с президентом страны Ухуру Кениатой отправится в Китай, с целью изыскать средства для реализации проекта строительства железной дороги от торгового городка Наиваша до портового города Кисуму.

По словам Одинги, визит предоставит возможности для получения кредита в размере 3,48 миллиардов долларов США. По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», средства пойдут на строительство железной дороги, которая, как ожидается, возродит экономику порта Кисуму, пребывающей в упадке, поскольку местные железные дороги находятся в нерабочем состоянии.

Об этом глава оппозиции сообщил после проведения переговоров по данной тематике на заседании представителей министерства финансов, кенийской железнодорожной корпорации, министерства транспорта и государственного управления по правовым вопросам.

Одинга посетил районы строительства железной дороги и отметил, что после многих лет бездеятельности порт Кисуму снова начнет работу.

«Мы укрепим экономику города Кисуму и превратим его в центр торговли стран Восточной Африки», — подчеркнул Одинга.