Оренбургский омбудсмен возьмёт под защиту права бизнесменов в Байконуре

Оренбург, , 11:30 — REGNUM Оренбургский бизнес-омбудсмен расширит территорию присутствия и займется защитой прав предпринимателей в Байконуре. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов, ему предстоит наладить работу в Байконуре и открыть там представительство.

«Готовим выезд, сразу после майских праздников, чтобы открыть представительство, назначить общественных омбудсменов, провести знакомство с прокуратурой, со всеми силовыми структурами, администрациями. Как мы работаем в муниципальных образованиях Оренбургской области, где есть представительства, по такому же принципу будем работать в Байконуре. Я думаю, нам это будет по плечу», — сказал Коршунов.

Он также отметил, что поводом для открытия представительства послужили обращения-жалобы байконурских бизнесменов Уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей Борису Титову.

Город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. Это социально-культурный и административный центр комплекса «Байконур», существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Российской Федерацией задач по развитию космической отрасли. Согласно договору аренды Россия принял на себя обязательства о поддержании и развитии материально-технической, технологической и научно-исследовательской базы комплекса «Байконур», обеспечивающей инфраструктуры, социально-бытовой сферы и инфраструктуры города. В 2004 году подписано соглашение, которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.

Добавим, согласно Приказу ФСБ РФ от 2 июня 2006 года «О пределах пограничной зоны в Оренбургской области» в погранзону, граничащую с Казахстаном, входит 52 муниципальных образования на территории Оренбуржья. Оренбуржье связывает с Казахстаном самый протяженный сухопутный участок государственной российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров.