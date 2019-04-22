Москва, , 11:30 — REGNUM

Заседание Совфеда началось почти на 20 минут позже из-за сбоев с электричеством, передает корреспондент ИА REGNUM22 апреля. В здании верхней палате парламента отключили свет, что не помешало Самарской области начать представление Самарской области в Совфеде.

На проблему с электричеством обратила внимание и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сейчас идёт перенастройка сервера», — сказала она.

Отметим, что из-за сбоя не работала система регистрации парламентариев, система голосования, на ряде этажей фиксировались проблемы с интернетом.

Показательно, что сбои в системе электроснабжения наблюдались в день, когда Совфед намерен обсудит закон о работе Рунета. Законом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика. Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

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