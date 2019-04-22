Пакистан сожалеет о прекращении торговли с Индией через Кашмир

Исламабад, , 11:50 — REGNUM 21 апреля министерство иностранных дел Пакистана выразило сожаление по поводу одностороннего прекращения торговли с Индией через спорную территорию Кашмира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что основания индийского МВД для закрытия торговых маршрутов в Кашмире из-за контрабанды, торговли оружием и поддержки терроризма беспочвенны. По мнению внешнеполитического ведомства Пакистана, торговля в регионе была важной мерой по укреплению доверия. Вместо односторонних действий, из-за которых пострадает народ Кашмира, Индии стоило принять меры по усилению контроля — подытожил официальный представитель МИД Пакистана.

Напомним, что о торговля между Индией и Пакистаном в спорном регионе, начавшаяся в 2008 году, велась в основном посредством бартера. От торговых операций, которые велись через Линию контроля, зависит не менее 1200 торговцев в Индии и Пакистане.