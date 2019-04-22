Премьер Пакистана поручил обновленному кабинету остановить инфляцию

Исламабад, , 12:30 — REGNUM 21 апреля премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение обновленному кабинету министров остановить инфляцию в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», пакистанский премьер считает, что новый состав кабинета соответствует чаяниям народа, так как займется его непосредственными нуждами. Выступая перед новыми министрами, глава правительства задал риторический вопрос: «если цена на лекарства повысится в 300 раз, что тогда останется людям?». Борьба с инфляцией, которая в апреле превысила показатель в 9,4%, таким образом, станет главной задачей правительства.

Напомним, что «перетасовка» кабинета министров началась с утра 18 апреля, когда было объявлено о желании одного из наиболее влиятельных членов правительства, министра финансов Асада Умара оставить свой пост. Влиятельный министр нового назначения не получил. Среди нововведений правительства — усиленный пост главы МВД, который занял отставной бригадный генерал Иджаз Ахмед Хан.