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Премьер Пакистана поручил обновленному кабинету остановить инфляцию

Политика

Новые люди в правительстве должны помочь простому народу, считает Имран Хан

Исламабад, 22 апреля 2019, 12:30 — REGNUM  21 апреля премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение обновленному кабинету министров остановить инфляцию в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», пакистанский премьер считает, что новый состав кабинета соответствует чаяниям народа, так как займется его непосредственными нуждами. Выступая перед новыми министрами, глава правительства задал риторический вопрос: «если цена на лекарства повысится в 300 раз, что тогда останется людям?». Борьба с инфляцией, которая в апреле превысила показатель в 9,4%, таким образом, станет главной задачей правительства.

Напомним, что «перетасовка» кабинета министров началась с утра 18 апреля, когда было объявлено о желании одного из наиболее влиятельных членов правительства, министра финансов Асада Умара оставить свой пост. Влиятельный министр нового назначения не получил. Среди нововведений правительства — усиленный пост главы МВД, который занял отставной бригадный генерал Иджаз Ахмед Хан.

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Зарубежная хроника
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