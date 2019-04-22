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Премьер Индии о терактах на Шри-Ланке: в регионе не место такому варварству

Политика

Индийский премьер осудил серию терактов на Шри-Ланке

Нью-Дели, 22 апреля 2019, 12:02 — REGNUM  21 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил серию терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более двухсот человек.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в официальном заявлении, опубликованном администрацией премьер-министра Нарендры Моди сказано: «такому варварству не место в нашем регионе». Кроме того, индийский премьер-министр обратился со словами соболезнования к семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Все это он также выразил в телефонной беседе с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной и премьер-министром Ранилом Викрамасингхе. Моди отметил, что произошедшее на Шри-Ланке демонстрирует террористическую угрозу для всего мира.

Напомним, что 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Число жертв достигло 215 человек, раненых — превысило 450. Мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин выразили соболезнования руководству страны.

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Зарубежная хроника
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